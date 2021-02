Desse kommunane har hatt flest koronasmitta

innenriks

Små kommunar som har vore gjennom omfattande koronautbrot, ligg øvst på lista over kommunar med høgast koronasmitte. Men også hovudstaden hamnar på topp fem, viser ei oversikt NTB har laga.

Høgast del av befolkninga med påvist smitte har Ulvik, med 12,1 prosent (130 av 1.078 innbyggjarar). Ulvik og fleire omkringliggjande kommunar er for tida under strenge tiltak etter mutantutbrotet som vart kjent i byrjinga av februar.

– To situasjonar

Hyllestad, som vart ramma hardt av eit utbrot i fjor haust, har nest høgast del smitta i landet med 7 prosent av befolkninga. Deretter følgjer Sør-Fron (3,1 prosent), Lørenskog (2,7 prosent) og Oslo (2,6 prosent).

– Det er to ulike situasjonar. Det eine er små kommunar som har store, lokale, tidsavgrensa utbrot, og det slår veldig hardt ut på statistikken. Det andre er kommunar som er store, sånn som Oslo, som har hatt vedvarande høgt smittepress over tid og av den grunn hamnar høgt på statistikken, seier assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB.

Mest smitte i storbyar

Tek ein inn bydelane i Oslo i same statistikk som kommunane, er fem av dei på topp-ti-lista over områda i landet med flest smitta. I Stovner har 5 prosent av befolkninga fått påvist koronasmitte, medan dette gjeld 3,9 prosent av innbyggjarane i Søndre Nordstrand, 3,8 prosent i Grorud, 3,6 prosent i Alna og 3,3 prosent av innbyggjarane i Bjerke bydel i Oslo.

– Vi ser det i heile verda, at det er storbyane der folk bur tettast, at smittenivået blir høgast – der det er vanskelegast å få kontroll. Det har vore det same i alle hovudstader i Europa, seier Nakstad.

Halvparten oppdaga

Totalt er det påvist rundt 65.000 smittetilfelle her til lands, men Folkehelseinstituttet (FHI) anslår at berre 51 prosent av tilfella er oppdaga. Dermed kan det reelle talet ute i kommunane òg vere høgare enn det registrerte.

Blant fylka er det Oslo som har hatt høgast del smitte, med 2,6 prosent av befolkninga. Deretter følgjer Viken (1,8 prosent), Vestland (1,0 prosent) og Innlandet (0,9 prosent).

– Det er ein trend til at lågare tettleik av menneske gir lågare smitterisiko. Og det er ein grunn til at Nordland og store delar av Nord-Noreg, og til dels Midt-Noreg, har lege lågt på smittetal under heile pandemien, medan det sentrale Austlandet har lege høgast, seier Nakstad.

Fakta om del koronasmitta i norske kommunar og bydelar

Del koronasmitta i norske kommunar (inkludert bydelar i Oslo og Bergen). Topp 150. Fylkesstatistikk kjem nedst. Tala er henta ut tysdag.

1 . Ulvik : 12,1 prosentprosent

2 . Hyllestad : 7,1 prosent

3 . Oslo-Stovner : 5,0 prosent

4 . Oslo-Søndre Nordstrand : 3,9 prosent

5 . Oslo-Grorud : 3,8 prosent

6 . Oslo-Alna : 3,6 prosent

7 . Oslo-Bjerke : 3,3 prosent

8 . Sør-Fron : 3,1 prosent

9 . Oslo-Gamle Oslo : 3,0 prosent

10 . Lørenskog : 2,7 prosent

11 . Oslo : 2,6 prosent

12 . Rælingen : 2,6 prosent

13 . Oslo-Grünerløkka : 2,6 prosent

14 . Fredrikstad : 2,5 prosent

15 . Sarpsborg : 2,5 prosent

16 . Nord-Fron : 2,5 prosent

17 . Drammen : 2,3 prosent

18 . Lillestrøm : 2,2 prosent

19 . Bergen-Årstad : 2,1 prosent

20 . Oslo-Sagene : 2,1 prosent

21 . Enebakk : 2,1 prosent

22 . Moss : 2,1 prosent

23 . Oslo-austensjø : 2,1 prosent

24 . Ullensaker : 2,1 prosent

25 . Oslo-Frogner : 2,0 prosent

26 . Hitra : 2,0 prosent

27 . Bergen-Bergenhus : 2,0 prosent

28 . Oslo-St. Hanshaugen : 1,9 prosent

29 . Lier : 1,8 prosent

30 . Kongsberg : 1,8 prosent

31 . Nittedal : 1,8 prosent

32 . Våler (Innlandet) : 1,8 prosent

33 . Nordre Follo : 1,8 prosent

34 . Vestnes : 1,8 prosent

35 . Oslo-Nordstrand : 1,7 prosent

36 . Gjerdrum : 1,7 prosent

37 . Hol : 1,6 prosent

38 . Oslo-Ullern : 1,6 prosent

39 . Rakkestad : 1,6 prosent

40 . Siljan : 1,6 prosent

41 . Oslo-Vestre Aker : 1,6 prosent

42 . Sel : 1,6 prosent

43 . Rødøy : 1,6 prosent

44 . Sigdal : 1,6 prosent

45 . Bergen : 1,5 prosent

46 . Råde : 1,5 prosent

47 . Halden : 1,5 prosent

48 . Bærum : 1,5 prosent

49 . Skien : 1,5 prosent

50 . Våler (Viken) : 1,5 prosent

51 . Bergen-Laksevåg : 1,4 prosent

52 . Hurdal : 1,4 prosent

53 . Frosta : 1,4 prosent

54 . Inderøy : 1,4 prosent

55 . Farsund : 1,4 prosent

56 . Moskenes : 1,4 prosent

57 . Eidsvoll : 1,4 prosent

58 . Sula : 1,3 prosent

59 . Nesodden : 1,3 prosent

60 . Oslo-Nordre Aker : 1,3 prosent

61 . Asker : 1,3 prosent

62 . Indre Østfold : 1,3 prosent

63 . Grong : 1,3 prosent

64 . Etne : 1,3 prosent

65 . Trysil : 1,3 prosent

66 . Gol : 1,3 prosent

67 . Ås : 1,3 prosent

68 . Vestby : 1,3 prosent

69 . Øvre Eiker : 1,3 prosent

70 . Hamar : 1,2 prosent

71 . Hole : 1,2 prosent

72 . Nannestad : 1,2 prosent

73 . Lillehammer : 1,2 prosent

74 . Nes : 1,2 prosent

75 . Engerdal : 1,2 prosent

76 . Træna : 1,2 prosent

77 . Stjørdal : 1,2 prosent

78 . Bergen-Fyllingsdalen : 1,2 prosent

79 . Vindafjord : 1,1 prosent

80 . Krødsherad : 1,1 prosent

81 . Kongsvinger : 1,1 prosent

82 . Frogn : 1,1 prosent

83 . Jevnaker : 1,1 prosent

84 . Eidskog : 1,0 prosent

85 . Hvaler : 1,0 prosent

86 . Marker : 1,0 prosent

87 . Ringsaker : 1,0 prosent

88 . Løten : 1,0 prosent

89 . Modum : 1,0 prosent

90 . Ringerike : 1,0 prosent

91 . Rana : 1,0 prosent

92 . Lyngdal : 1,0 prosent

93 . Vågå : 1,0 prosent

94 . Verdal : 1,0 prosent

95 . Vaksdal : 1,0 prosent

96 . Bergen-Fana : 1,0 prosent

97 . Porsgrunn : 1,0 prosent

98 . Nordre Land : 1,0 prosent

99 . Øygarden : 1,0 prosent

100 . Sande : 1,0 prosent

101 . Trondheim : 1,0 prosent

102 . Ulstein : 1,0 prosent

103 . Flesberg : 1,0 prosent

104 . Hamarøy : 1,0 prosent

105 . Gjøvik : 0,9 prosent

106 . Stavanger : 0,9 prosent

107 . Sør-Odal : 0,9 prosent

108 . Lunner : 0,9 prosent

109 . Bergen-Arna : 0,9 prosent

110 . Sola : 0,9 prosent

111 . Askøy : 0,9 prosent

112 . Stange : 0,9 prosent

113 . Bergen-Åsane : 0,9 prosent

114 . Osterøy : 0,9 prosent

115 . Sandefjord : 0,9 prosent

116 . Voss : 0,8 prosent

117 . Ibestad : 0,8 prosent

118 . Iveland : 0,8 prosent

119 . Stord : 0,8 prosent

120 . Elverum : 0,8 prosent

121 . Kvæfjord : 0,8 prosent

122 . Holmestrand : 0,8 prosent

123 . Hemsedal : 0,8 prosent

124 . Dønna : 0,8 prosent

125 . Flakstad : 0,8 prosent

126 . Bergen-ytrebygda : 0,8 prosent

127 . Rennebu : 0,8 prosent

128 . Grue : 0,8 prosent

129 . Austrheim : 0,8 prosent

130 . Gjesdal : 0,8 prosent

131 . Fitjar : 0,8 prosent

132 . Tønsberg : 0,8 prosent

133 . Porsanger – Porsángu – Porsanki : 0,7 prosent

134 . Vinje : 0,7 prosent

135 . Kristiansand : 0,7 prosent

136 . Vestre Toten : 0,7 prosent

137 . Hammerfest : 0,7 prosent

138 . Klepp : 0,7 prosent

139 . Aurskog-Høland : 0,7 prosent

140 . Larvik : 0,7 prosent

141 . Tromsø : 0,7 prosent

142 . Hasvik : 0,7 prosent

143 . Vestre Slidre : 0,7 prosent

144 . Levanger : 0,7 prosent

145 . Austevoll : 0,7 prosent

146 . Hjelmeland : 0,7 prosent

147 . Haugesund : 0,7 prosent

148 . Ål : 0,7 prosent

149 . Harstad : 0,7 prosent

150 . Sandnes : 0,7 prosent

Fylke:

1. Oslo: 2,6 prosent

2. Viken: 1,8 prosent

3. Vestland: 1,0 prosent

4. Innlandet: 0,9 prosent:

5. Vestfold og Telemark: 0,8 prosent

6. Trøndelag: 0,8 prosent

7. Rogaland: 0,7 prosent

8. Agder : 0,6 prosent

9. Troms og Finnmark: 0,5 prosent

10. Møre og Romsdal: 0,5 prosent

11. Nordland: 0,4 prosent

Heile oversikta ligg her.

