44 prosent har komme over falske nyheiter det siste året

I rapporten «Undersøkelse om kritisk medieforståelse i den norske befolkninga» viser Medietilsynet òg at over to tredelar av dei 2.084 spurde har vore borti informasjon dei var i tvil om var sant. Over halvparten av befolkninga har dessutan sett falske nyheiter om koronapandemien.

– Det er bra at folk har ei kritisk tilnærming, men samtidig seier tala at desinformasjon og falske nyheiter dessverre har vorte ganske vanleg, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Store forskjellar

Undersøkinga viser at det er store aldersforskjellar. Berre 32 prosent av dei eldre (60-79 år) svarer at dei har vore borti falske nyheiter det siste året. Blant dei aller eldste har heile 41 prosent svart at dei meiner dei har låg kompetanse i å vurdere desinformasjon på nett. Til samanlikning er talet 9 prosent blant dei mellom 16 og 24 år og 17 prosent blant befolkninga samla sett.

Det er òg i dei yngre aldersgruppene at fleire seier at dei har komme over tvilsam informasjon. Nesten tre firedelar mellom 25 og 44 år svarer at dei har komme over informasjon dei har tvilt på om er sann, medan blant befolkninga over 80 er det mindre enn halvparten.

Derimot er det flest unge mellom 16 og 24 (26 prosent) som innrømmer at dei hadde feil inntrykk av ein offentleg person på grunn av villeiande informasjon i media.

Avslører med gamlemetoden

Befolkninga bruker framleis klassiske metodar for å avdekkje om nyheiter er falske. Halvparten av befolkninga rapporterer at dei sjekkar kjelder dei stoler på for å kontrollere. 39 prosent gjer nettsøk for å sjekke om påstanden er sann, 35 prosent sjekkar adressa til nettstaden. Det siste er ein auke på 9 prosent frå 2019. Berre 18 prosent vel ikkje å gjere noko.

Dei spurde fekk òg ei oppgåve med å vurdere ei falsk nyheitssak frå Twitter, med overskrifta «Henrik Mestad investering imponerer og skremmer vettet av store banker». Saka skulle visstnok stamme frå Dagbladet, men heile 77 prosent fekk mistanke om at saka var falsk. 19 prosent av desse trekte fram design og form, mellom dei at adressa ikkje gav opp Dagbladet, 17 prosent peika på språk og ordbruk, 17 prosent på kontekst, og 60 prosent «innhaldsrelaterte grunnar,» altså at saka er usannsynleg eller urealistisk.

2.084 personar mellom 16 og 102 år har delteke i undersøkinga, som vart gjennomført av Kantar for Medietilsynet.

