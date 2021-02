Ung mann tiltalt for drapsforsøk etter økseangrep i Askvoll

innenriks

Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen varslar at det vil bli lagt ned påstand om tvunge psykisk helsevern for mannen. Den tiltalte skal mellom anna ha sagt «de må forstå at eg må drepe dykk?, «Eg må drepe deg» og liknande, ifølgje tiltalen.

Hendinga skjedde natt til tysdag 21. juli i fjor. Mannen gjekk inn på soverommet til fornærma og slo henne i hovudet med ein øks, ifølgje tiltalen. Kvinna har tidlegare fortalt til NRK at ho låg og sov då mannen kom inn. Ho vart mellom anna påført kutt i hovudbotnen og fekk eit øyre kløyvd, ifølgje tiltalen.

Ei anna kvinne fekk hindra angrepet, men vart sjølv angripen. Ho vart dytta i bakken, fekk ein gjenstand halde mot halsen og vart slått og biten fleire stader på kroppen, ifølgje tiltalen.

Statsadvokaten seier til NRK at det må vurderast kor stor risiko det er for at mannen kan gjere liknande handlingar igjen.

– Dette er ei lei sak der ein sjuk person har vore farleg akkurat då og vorte teke hand om, heldigvis, seier Stolt-Nielsen til NRK.

NRK har så langt ikkje lykkast med å få kommentar frå forsvararen til tiltalte.

