Trur 29 personar i Bærum er smitta med mutert virus

Det stadfestar smittevernoverlege Bjørg Dysthe i Bærum, skriv Budstikka.

«Vi kan ikke si at utbruddet er over, selv om smittespredningen er betydelig redusert som følge av testing, isolasjon, smittesporing og karantene der vi har funnet smitte» skriv Dysthe på nettsida til kommunen.

Det er no totalt ti elevar, og dessutan to tilsette ved Løkeberg skule som har testa positivt for den britiske varianten. Smitten gjekk vidare internt i fleire familiar og totalt 17 familiemedlemmer har fått påvist smitte.

Totalt er det stadfesta koronasmitte hos 15 elevar og tre tilsette ved skulen. Alle husstandane i seks klassar på Løkeberg er sett i koronakarantene, og skulen er stengd fram til vinterferien.

Også ved fleire andre skular i kommunen er det stadfesta smitte. Det gjeld både Noregs Realfagsgymnas i Sandvika, barneskulane Evje og Steinerskolen, og dessutan Sandvika vidaregåande skule.

I nabokommunen Asker vart heile Røyken vidaregåande skule sett i karantene måndag.

