Trondheim får ikkje tak i mange eldre som skal vaksinerast

– Vi har sendt brev i posten til dei over 85 år som vi ikkje har fått kontakt med, og håpar det kan føre til at desse melder seg for time til vaksinasjon. Trondheim kommune oppmodar òg pårørande til å vere merksame på dette, seier kommunikasjonsrådgivar Rolf Ivar Svensli i ei pressemelding.

Pårørande kan bestille time til vaksinasjon på vegner av dei eldre anten ved å ringje koronatelefonen eller bruke sin eigen bank-ID.

Tysdag registrerte kommunen tre nye koronatilfelle. Alle er menn og har mildt sjukdomsforløp. Éin er smitta av kjend nærkontakt til den sørafrikanske virusmutasjonen, medan dei andre er smitta i utlandet.

Trondheim letta på koronatiltaka tysdag. Det vart mellom anna bestemt at ei rekkje verksemder kan opne igjen, og påbodet om heimekontor blir fjerna, I tillegg kan NTNU-campusane opne igjen, og det er ikkje lenger skjenkestopp klokka 22.

