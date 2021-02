Støre pressa Solberg på utbytte

innenriks

– Vil statsministeren leggje til rette for at desse bedriftene bidreg til spleiselaget, spurde Ap-leiar Jonas Gahr Støre då statsminister Erna Solberg (H) møtte til munnleg spørjetime i Stortinget onsdag.

Ap går inn for at det ikkje skal takast utbytte, ikkje gjennomførast oppseiingar eller givast høge leiarlønningar i bedrifter som får støtte.

– Det har med rettferd å gjere. Det har med anstendigheit å gjere når samfunnet stiller opp i eit spleiselag. Dei forslaga har vorte avviste, slo han fast frå Stortingets talarstol.

Solberg vil likevel ikkje gå inn for å endre systemet.

– Det er viktig å hugse at for sterke reguleringar på dei områda òg medfører utfordringar for arbeidsplassar og bedrifter.

– Vi ønskjer at desse ordningane skal komme flest mogleg til gode, men det må òg vere fleksibilitet nok til at vi har sunne bedrifter etterpå, sa ho.

– Dette er den store blindsona til høgresida. Dei ser ikkje kva dette gjer med tilliten til tiltaka, repliserte Støre.

