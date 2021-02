Ropstad bekymra over auke i barnevaldssaker

innenriks

Riksadvokaten har pålagt politidistrikta å rapportere inn til Kripos saker der barn er lagt inn akutt på sjukehus med alvorlege skadar, og der ein mistenkjer at skadane kjem av at barnet er utsett for vald, melder NRK.

Tala viser at 38 av dei 53 sakene gjeld barn under to år. Sju av desse 38 sakene gjeld barn mellom to og seks månader, og tolv av sakene dreier seg om barn som er under to månader gamle.

– Det er jo grufulle tal. Kvart barn som blir utsett for vald og overgrep, er eitt barn for mykje. Vi visste jo at det ville komme, og vi varsla dette tidleg då pandemien kom, seier Tone Emilie Spinnangr, spesialsjukepleiar og rådgivar i Stine Sofies Stiftelse.

Ho peikar på at tal frå land som Canada, USA og Storbritannia viser same tendens.

Kripos: Urovekkande

Kåre Svang, Kripos' mest erfarne etterforskingsleiar i saker som dreier seg om vald mot små barn, synest det er spesielt urovekkande at meir enn to tredelar av sakene omhandlar barn under to år.

– Det er eit høgt tal. Veldig høgt. I fleire av desse tilfella kan barnet ha fått varige mein. Vi har òg nokre saker med dødeleg utfall, seier han.

Han meiner alle må bli flinkare til å følgje med og melde frå når ein ser at barn blir utsett for mishandling eller vald.

Ropstad: Alvorleg

– Auken i valdssaker mot barn er alvorleg, og gjer meg bekymra, skriv barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i ein kommentar til NTB.

– Noko av det viktigaste for å sikre hjelp til dei aller mest sårbare barna og unge er at hjelpetenestene er opne. Derfor har det vore viktig for regjeringa at tenester som helsestasjonar, skulehelseteneste, familievern og barnevern held ope. I tillegg veit vi at det å ha opne skular og barnehagar er viktig for å kunne sjå barn som ikkje har det bra og sikre at dei får hjelp. Derfor ønskjer vi så langt det lèt seg gjere å skjerme barn og unge frå nedstenging, seier han.

Minst mogleg av konsekvensane

Ropstad understrekar at barn og unge skal bere minst mogleg av konsekvensane av koronapandemien, men vedgår samtidig at mange har vorte hardt ramma av smitteverntiltaka.

– Vi prioriterer barn og unge når det er forsvarleg å lempe på smitteverntiltaka og følgjer nøye med på tenestetilbodet, seier statsråden.

I tillegg til å be folk om å ta kontakt med politiet ved mistanke om vald og overgrep, oppmodar han barn og unge som treng hjelp, til å kontakte Alarmtelefonen, som er utvida med ein chatteteneste.

