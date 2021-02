Ringane borte frå infosida til regjeringa – Høie avviser snuoperasjon i kommunikasjonen

innenriks

I samband med mutantutbrotet i Nordre Follo i januar innførte regjeringa eit ringsystem, med kommunar i ring 1 og ring 2 rundt utbrotet og etter kvart òg tiltak på fleire nivå (A, B, C og D) innanfor desse ringane.

Seinare har same systemet vorte teke i bruk både i samband med utbrotet i Halden og i Bergen/Ulvik.

Systemet har fått kritikk for å vere innvikla, og no har regjeringa altså gjort ei forenkling på infosida si om tiltaka. Der er alle tilvisingane til ringane borte. Men helseministeren avviser at dei har endra kommunikasjonsstrategi.

– Vi er opptekne av – og det har vi vore heile vegen – at det viktigaste i kommunikasjonen er å få fram kva tiltak som gjeld. Dette med å bruke både ringar og tilvisingar til forskrifta er mest for dei som handterer situasjonen lokalt. Det er ikkje ein viktig del av kommunikasjonen til befolkninga.

Mykje brukt

– Men du har jo brukt dette omgrepet på presskonferansar, mellom anna då det vart lansert?

– Jada, det er heilt riktig. Men vi må jo snakke om dei tinga vi gjer. Det er den einaste måten vi kan forklare det vi jobbar med.

Både i samband med utbrota på Austlandet og på Vestlandet har regjeringa dei siste vekene lenka til den same infosida for å forklare tiltaka, seinast då dei regionale tiltaka på Austlandet vart oppheva tysdag.

Seinast førre veke hadde infosida tittelen «Ring 1-kommuner og ring 2-kommuner: Tiltaksnivå ved et smitteutbrudd», men no er tittelen endra til «Tiltaksnivå ved lokale smitteutbrudd».

På tenesta til regjeringa «Spørsmål og svar om koronasituasjonen» er det øvste temaet «Ring 1-kommuner og ring 2-kommuner og tiltaksnivåer», men lenkja leidde onsdag til den same infosida, der det no altså ikkje lenger står noko som helst om ring 1 og ring 2.

Bra etterleving

Sjølv om regjeringa har fått kritikk for kommunikasjonen med både ringar og bokstavar, meiner Høie at det viktigaste, nemleg etterlevinga av tiltaka, har vore bra.

– Resultatet har vore veldig bra. Det er grunnen til at vi no kan oppheve det for Austlandet, seier Høie.

– Kunne de ha kommunisert det på ein annan måte?

– Det kunne vi alltid gjort. Vi kan alltid bli betre.

– Kan de ha bomma i denne omgrepsbruken?

– Det vil sikkert mange ha mange ulike vurderingar av. Men det eg er mest oppteken av, er at det har den ønskte effekten når det gjeld smittespreiing.

