Regjeringa legg bort planane om portforbod

– Regjeringa er oppteken av å vere best mogleg førebudd i samband med å kjempe mot koronaviruset. Derfor har vi òg greidd ut behovet for ein lovheimel om portforbod, seier Mæland i ei pressemelding onsdag.

Forslaget vart sendt på høyring 8. januar. Over 1.400 høyringsinnspel kom inn, meir enn 1.200 frå privatpersonar.

– Dette er eit «verktøy» vi ikkje har, og som vi heller ikkje har hatt behov for. Det er framleis situasjonen, og den håpar vi skal halde fram. Derfor fremjar vi ikkje noko lovforslag for Stortinget, seier justisministeren.

Regjeringspartnar Venstre er fornøgd med at forslaget blir liggjande.

– Høyringsrunden har vore tydeleg på at dette ikkje er eit nødvendig verkemiddel i den situasjonen vi er i no, og det er vi i Venstre samd i, seier kunnskapsminister og Venstre-leiar Guri Melby.

– I snart eit år har Noregs befolkning trufast følggt råd, tilrådingar og påbod. Fleire av innspela vi har fått peikar på at dette i stor grad er tillitsbasert og at det i seg sjølv har ført til redusert smitte. Vi skal vere stolte av den norske dugnaden, det er ein føresetnad for arbeidet vårt vidare, seier Mæland.