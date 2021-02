Gjennomsnittleg bruttoinntekt på snautt ein halv million i 2019

innenriks

Den gjennomsnittlege bruttoinntekta auka dermed med 3,5 prosent frå året før, viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Auken sidan 2014 er på 14,6 prosent.

Veksten var litt høgare for kvinner enn menn, men samtidig tente kvinner 70 prosent av det menn gjorde. Den gjennomsnittlege bruttoinntekta til kvinner var 402.500 kroner, medan menn hadde 575.400 kroner.

Gjennomsnittleg fastsett skatt for personar vart 136.600 kroner, ein auke på 3,9 prosent. For menn var snittet 167.700 kroner, noko som var 64.300 kroner meir enn snittet for kvinner. Folk i 50-åra betalte mest skatt.

I 2019 vart det betalt 524 milliardar kroner i skatt frå personlege skattepliktige.

