Fiskar funnen omkommen på Sunnmøre

Leiteaksjonen vart avslutta litt før klokka 2 natt til onsdag då den omkomne var funnen, opplyser vakthavande redningsleiar Eirik Walle ved Hovudredningssentralen Sør-Noreg til NRK.

Mannen vart meld sakna ved 19-tida tysdag. Då hadde pårørande ikkje høyrt frå han sidan klokka 13. Mannen drog ut i ein mindre sjark for å dra teiner, skriv Sunnmørsposten.

Mannskapet på redningsskøyta Idar Ulstein fann båten til mannen tom og drivande vest for Vallebaane, nord for Runde og vest for Godøya, ifølgje NRK.

– Søket heldt fram med fleire fartøy og etter kvart to helikopter. Den sakna personen vart funnen og er no frakta i land saman med båten, seier redningsleiaren.

Dei pårørande er varsla.

