Erna Solberg langar ut mot ferjekaos i Stortinget: – Billeg politisk sak

– Det er ei litt billeg politisk sak, seier Solberg til NTB.

Ho reagerer kraftig på korleis opposisjonen no diskuterer ei halvering av ferjeprisane, utan å forklare kvar pengane skal hentast frå.

– Det betyr at ein no skal prioritere dette politisk føre sjukehus, bygging av meir veg og jernbanesatsing, seier Solberg.

Ho meiner diskusjonen høyrer heime i forhandlingane om revidert nasjonalbudsjett, der kutt i ferjeprisane kan vegast mot andre satsingar.

– Men det er vel sånn politikken er akkurat no. Ein konkurrerer så hardt at valløfte for neste fireårsperiode skal gjennomførast i februar i år, seier statsministeren.

Bakteppet er at Arbeidarpartiet, Framstegspartiet og Senterpartiet no alle har teke til orde for minst å halvere ferjeprisane. Men dei tre partia har fremja kvar sine forslag til korleis dette skal skje, og onsdag var det framleis heilt i det blå om nokon av forslaga ville få fleirtal.

Solberg er uansett klar på kva ho vil gjere viss eitt av forslaga får fleirtal:

– Då blir prisane halverte. Det er opp til fleirtalet i Stortinget å bestemme det.

