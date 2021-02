Byrådspartia stoppar ikkje utkasting av barnefamilie, men vurderer andre forslag

innenriks

Byrådspartia Ap, SV og MDG er mellom anna samde om å støtte desse forslaga før dagens bystyremøte:

Å kontakte bydelen for å forsikre seg om at familien får vurdert høvet til startlån på nytt, gjere ei generell vurdering av inntektsgrensene og rutinar for utkasting, og vurdere mellombels stopp i utkasting av barnefamiliar så lenge koronapandemien går føre seg.

Skapt mykje engasjement

Men byrådspartia støttar ikkje forlaget om å reversere utkastinga av barnefamilien. Det gjer heller ikkje Høgre, Frp eller FNB.

– Denne familien er ikkje unik. Kvart år er det 172 utkastingar frå kommunale bustader, seier gruppeleiar i Høgre, Anne Haabeth Rygg.

Saka om familien på sju som er kasta ut av ei kommunal leilegheit i Oslo, har skapt stort engasjement. Bakgrunnen for at familien ikkje lenger kunne bu i ein kommunal bustad, er at familiefaren har tent 15.000 kroner meir enn grensa for å ha rett på slik bustad. Det var TV 2 som først omtalte saka.

Reagerer sterkt

Gruppeleiar for Senterpartiet i bystyret, Bjørg Sandkjær, reagerer på at byrådet køyrer over lokalpolitikarane i bydel Gamle Oslo, som har vedteke at ingen skal kastast ut av kommunal bustad under pandemien.

– Eg reagerer sterkt på at lokaldemokratiet blir overkøyrt i denne saka og meiner at bydelane må stå fritt til å bestemme dette sjølv. Det er dei som har ansvaret for tildeling av kommunale bustader, seier Sandkjær til NTB.

Partiet hennar, saman med R, V og KrF fremjar forslaget om at utkastinga av barnefamilien skal opphevast inntil ein gjennomgang av regelverket for kommunale bustader er gjennomført.

Ventar på behandling av klage

Barnefamilien har framleis ei siste klage som framleis er under behandling. Klagen gjeld avslag på ny søknad om kommunalbustad.

Bydel Gamle Oslo har registrert 3.000 vanskelegstilte husstandar som anten har kommunale bustader eller får bustøtte for å leige privat. 46 husstandar står i kø for å få kommunal bustad i bydelen, 16 av dei er barnefamiliar, skriv VG.

