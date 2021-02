Byrådspartia skal vurdere mellombels stans i utkasting av barnefamiliar

innenriks

Men dei går samtidig imot forslaget om reversering av utkasting av ein barnefamilie på Tøyen, skriv avisa. Utkastinga har skapt mykje debatt rundt dei kommunale bustadene i Oslo.

Byrådspartia Ap, SV og MDG er mellom anna samde om desse forslaga føre dagens bystyremøte:

Å kontakte bydelen for å forsikre seg om at familien får vurdert høvet for startlån på nytt, gjere ei generell vurdering av inntektsgrensene og rutinar for utkasting, og vurdere mellombels stopp i utkasting av barnefamiliar så lenge koronapandemien går føre seg.

Verken Høgre, Frp eller FNB støttar ei reversering av utkasting av familien.

Barnefamilien har framleis ei siste klage som framleis er under behandling. Den gjeld avslag på ny søknad om kommunalbustad.

(©NPK)