Virke og NHO nøgde med koronalettingar på Austlandet

Frå natt til torsdag 18. januar blir dei regionale tiltaka oppheva – dagen etter for Fredrikstad og Hvaler. Deretter gjeld berre lokale og nasjonale tiltak.

– Når det no blir opna for at kommunane igjen har større fridom til å gjere eigne vurderingar, vil Virke minne om behovet for treffsikre tiltak som ikkje er til unødvendig hinder for næringsverksemd, seier administrerande direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Han seier det er viktig å hugse på at det framleis er mange bransjar, slik som trening, kultur og reiseliv, som er stengde.

Lettinga inneber at kjøpesentera i dei aktuelle kommunane kan opne igjen – så lenge kommunane sjølve ikkje vel å halde dei stengt. Nyheita gler NHO Service.

– Det er viktig at vi òg framover har opne butikkar og kjøpesenter i Noreg, og vi vil halde fram med å jobbe med å utvide verktøykassa av smitteverntiltak i handelsnæringa som gir rom for opne butikkar òg ved lokale utbrot som dei vi no har opplevd, seier Linda Vist, direktør for handel i NHO Service og Handel.

