Tidlegare FNB-politikarar blir strippa for verv

Saka skal over til bystyret, men innstillinga frå forretningsutvalet er samrøystes, skriv Bergensavisen.

Trym Aafløy, Rolf Scott og Per Jørgensen melde seg ut av Folkeaksjonen nei til bompenger (FNB) like før jul.

Alle blir fråtekne verva dei har fått utnemnt av bystyret, i diverse stiftingar, lag og organisasjonar.

Aafløy mistar mellom anna vervet som nestleiar i Utvalg for miljø og byutvikling (UMBY). Dette vervet får Tore Landmark i FNB. Aafløy går over som vanleg medlem i Utvalg for finans.

Scott blir òg flytta ut av UMBY og går inn i Utvalg for helse og sosial, der han får kompaniskap med Per Jørgensen.

