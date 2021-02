Senterpartiet ber Tina Bru skunde på energiplan

innenriks

Tysdag skal energi- og miljøkomiteen på Stortinget vedta framdriftsplanen for behandlinga av klimameldinga, som vart lagt fram i januar.

Der vil Senterpartiet foreslå at komiteen ber regjeringa om å skunde på den planlagde energimeldinga, slik at desse to meldinga kan behandlast i samanheng.

– Klimameldinga peikar klart på at vi treng ei nysatsing på grøn industriutvikling i Noreg. Det krev meir kraft. Derfor må vi sjå samanhengen mellom energipolitikken og klimapolitikken, seier stortingsrepresentant Ole André Myhrvold til NTB.

Han meiner det vil vere vanskeleg å behandle dei to stortingsmeldingane uavhengig av kvarandre når elektrifisering av samfunnet spelar ei så viktig rolle i klimapolitikken.

– Så vi håpar på å få med oss komiteen på å be regjeringa om ei framskunding, slik at det er mogleg å ha eit visst overlapp frå vi gir frå seg klimameldinga og regjeringa legg fram energimeldinga, seier Myhrvold.

– Det vi ber om, er at dei no får fart på seg og legg fram ei energimelding slik at vi faktisk kan sjå desse to meldingane i samanheng, særleg fordi klimameldinga krev ekstremt mykje energi, seier partikollega Sandra Borch.

Energimeldinga må i utgangspunktet leggjast fram før 10. april for at Stortinget skal rekke å behandle ho i vårsesjonen.

