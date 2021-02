Redd barna: Dei sårbare barna er ikkje berre eit koronaproblem

innenriks

– Vi har eit stort samfunnsproblem med mange barn og unge som av ulike grunnar er i sårbare situasjonar i livet, som ikkje vil forsvinne etter koronaen. Vi må tak i det underliggjande samfunnsproblemet i tillegg til at dei blir prioriterte under pandemien, seier leiar for Redd barnas noregsprogram, Monica Sydgård til NTB.

Plutseleg snakkar «alle» politikarar om dei sårbare barna og ungdommane i samband med koronatiltak. Det er ein ny situasjon for Redd barna, som har kjempa for betre oppfølging av desse gruppene i årevis.

– Det er positivt at det får merksemd. Og det er heilt openbert at ei rekkje barn som fekk brote rettane sine før koronaen, har fått det vanskelegare no. Men det er òg eit mykje større samfunnsproblem enn det som er koronarelatert, seier Sydgård.

– Ikkje prioritert høgt nok

Ho meiner regjeringa gjorde altfor lite for denne gruppa i åra før pandemien.

– Det har ikkje vore prioritert høgt nok. Det må gjerast veldig mykje meir for å førebyggje og avdekkje vald og seksuelle overgrep, og snu trenden med at fleire hamnar i fattigdom, seier ho.

Ho trur at Noregs første lockdown i mars vart ein vekkjar for mange.

– Då ein stengde ned skulane, barnehagar og fritidsaktivitetar, vart det skrikande openbert at det var minst 200.000 barn som fekk det veldig, veldig vanskeleg. Eg trur fleire vart merksame på kor utruleg vanskeleg situasjon fleire barn er i i Noreg, seier ho.

– Kva er det som er vanskeleg?

– Det er alt frå å vere isolert heime saman med foreldre som rusar seg, til at familiar som i utgangspunktet hadde dårleg råd, blir endå fattigare. Eller at ein har heimeskule i trongbudde leilegheiter. Sosiale forskjellar blir jo forsterka med smitteverntiltaka.

– Auk barnetrygda

Redd barna opplever at både politikarar, media og befolkninga generelt har vorte meir oppteken av situasjonen til sårbare barn og unge no enn før.

– Det er kjempeviktig at det held òg fram etter pandemien, sånn at dei framleis har topprioritet framover, seier ho.

– Kva bør ein gjere, reint konkret?

– Eit samla fagmiljø meiner faktisk at auka barnetrygd kan løfte mange barnefamiliar ut av fattigdom. Når det gjeld vald og overgrep, må vi rett og slett setje kampen heilt på toppen av den politiske dagsordenen, med innsats på tvers av skule, barnehagar, helsevesen, barnevern, politi. Det er berre ikkje til å leve med at det er så utbreidd i samfunnet vårt, seier Sydgård.

Kven er dei?

Sørgard deler inn sårbare barn i tre hovudkategoriar. Ho meiner alle har fått det verre under pandemien.

1. Dei fattige barna

– Vi har eit stort og aukande fattigdomsproblem i Noreg. Talet på barn i låginntektsfamiliar har auka kraftig, og det er no 110.000 barn i desse familiane. Dei blir òg ramma kraftig av smitteverntiltaka under korona, og vi kan rekne med at gruppa veks i takt med at fleire foreldre mistar arbeid.

2. Barn som opplever omsorgssvikt vald og overgrep

– Undersøkingar vi har gjort, viser at 1 av 5 barn i Noreg har opplevd fysisk vald frå ein vaksen i heimen minst ein gong. 1 av 10 har opplevd det gjentekne gonger, medan 1 av 20 har opplevd grov vald, som å bli banka opp eller bli sparka av ein vaksen i heimen. 1 av 20 har opplevd seksuelle overgrep frå ein vaksen. Under nedstenginga i vår var det så mange som 1 av 6 barn som rapporterte om å ha opplevd ei form for psykisk eller fysisk vald, eller seksuelle overgrep. Fleire opplevde seksuelle overgrep på nett for første gong i livet.

3. Barn med funksjonsnedsetjingar

– Dei har mista store delar av støtteapparatet sitt i samband med nedstengingane, seier Sydgård.

(©NPK)