Ny forsking viser rom for forbetring i norsk matematikkundervisning

– For å gi elevar grunnleggjande kompetanse i matematikk er det viktig med realistiske oppgåver som er enkle å overføre til situasjonar i det verkelege livet, seier Oda Heidi Bolstad.

Ho viser til forskingsresultata gjort i samanheng med doktorgradsavhandlinga hennar.

Bolstad har intervjua og observert matematikklærarar og elevar i niande klasse ved tre skular. Svara ho fekk, viser at det er eit potensial for forbetring av både undervising og læring av rekning som grunnleggjande evne.

– Praktiske og relevante rekneoppgåver kan gi god effekt for læring. Likevel er arbeidet med oppgåver frå læreboka det som blir brukt mest i undervisninga. Dette kan tyde på at lærarar treng å utvikle nokre strategiar for å ta i bruk røyndomsnære oppgåver i undervisninga, meiner ho.

