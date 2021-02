Nav-tilsett dømd for å ha utnytta asylsøkjar seksuelt

innenriks

Kvinna var flyktningkonsulent for fornærma. Fleirtalet i Salten tingrett konkluderte med at det seksuelle forholdet mellom dei var bygd på at fornærma frykta for konsekvensane dersom han avviste tiltalte.

Éin meddommar meinte at det var knytt rimeleg tvil om skuldspørsmålet og stemde derfor for frifinning.

– Fornærma frykta særleg å ikkje få gjennomslag for søknaden sin om gjenforeining med den yngre broren sin (...). Fornærma gjorde av desse grunnane det som han trudde tiltalte ønskte av han, både seksuelt, i kontakt på meldingar og ved å vere saman med tiltalte i ulike samanhengar. Han torde ikkje melde frå om det som gjekk føre seg av frykt for å ikkje bli trudd, skriv tingrettsdommar Tarjei Ræder Breivoll.

Falsk valdtektsskulding

Søknaden om familiegjenforeininga vart avslått, og kvinna tok på seg å setje fram ei klage. Då fornærma innsåg at kvinna ikkje hadde klaga på avslaget, avslutta han forholdet.

– Tiltalte erkjende å aldri ha sendt nokon klage, og uttalte i samband med dette at ho hadde frykta at gjenforeining mellom fornærma og broren hans kunne øydeleggje forholdet mellom henne og fornærma, skriv Breivoll.

I etterkant melde kvinna asylsøkjaren for valdtekt, og ho vart seinare tiltalt for uriktig forklaring. Det vart ho òg funnen skuldig i av fleirtalet til tingretten.

Lang saksbehandlingstid

Fleirtalet konkluderte med at riktig straffenivå ville vore fengsel i omkring eitt år og åtte månader. Lang saksbehandlingstid gjorde likevel at straffa vart sett til eitt år og to månader.

Kvinna må òg betale fornærma 100.000 kroner i oppreisning.

Ho vart ikkje idømd sakskostnader.

(©NPK)