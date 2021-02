NHO tapte sak om streik i helseinstitusjonar

innenriks

– Fagforbundet vann på alle punkt, seier leiar i Fagforbundet Mette Nord til Fagbladet.

Bakgrunnen er to parallelle streikar i høvesvis private omsorgsverksemder og private helseverksemder, som starta 19. januar. 27. januar, stoppa regjeringa streiken i omsorgsverksemdene med tvungen lønnsnemnd av omsyn til liv og helse.

NHO meiner tvungen lønnsnemnd òg gjeld helsebedriftene, men fekk ikkje støtte for dette i retten.

Snart til tvungen lønnsnemnd

– Oppfatninga vår er at Fagforbundet i realiteten har kopla oppgjera på to ulike avtalar heilt saman. Synet vårt var at det derfor var eit brot på den avtalte fredsplikta som tok til å gjelde for ein av avtalane når streiken likevel heldt fram, seier NHOs advokat Margrethe Meder til NTB.

– Vi tek til etterretning at retten ser annleis på faktum i saka, seier ho.

Det er i dag 13 tilsette ved helseinstitusjonar i Lier, Asker og Trøndelag, som er i streik. Torsdag blir streiken utvida med ytterlegare 13 tilsette.

Fredag er det 30 dagar sidan streiken starta, og då tek ordinær tvungen mekling til å gjelde. Det er i alt 726 medlemmer i tariffområdet.

– Viktig prinsipp

– Viktige prinsipp er knesette med denne dommen. For å seie det varsamt: Dette er eit klart signal om at streik ikkje skal stansast på denne måten, meiner Mette Nord.

Konflikten er mellom NHO på den eine sida og Fagforbundet og Fellesforbundet og dessutan Parat og Delta på den andre sida. Kravet er lik lønn for lik kompetanse i dei private verksemdene.

(©NPK)