Alt i alt har LOs 25 forbund no 970.054 medlemmer.

– Det vi ser no, er at folk søkjer tryggleik i urolege tider. Vi må tilbake til finanskrisa og til tida då Einar Gerhardsen styrte landet for å sjå tilsvarande vekst, seier LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen i ei pressemelding.

– Vi har under heile koronakrisa vore opptekne av å sikre tryggleiken og inntekta til folk, seier Gabrielsen.

