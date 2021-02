Lesesalar og campusar i Oslo-regionen kan opnast torsdag

innenriks

Regjeringa følgjer dermed tilrådingane til helsestyresmaktene. Det vart klart då regjeringa valde å oppheve alle ringtiltaka på Austlandet når dei går ut natt til torsdag.

– Dette betyr at vi ikkje har eigne nasjonale reglar som seier at campus er stengde for studentar i Oslo. Så med mindre Oslo kommune eller utdanningsinstitusjonane bestemmer noko anna, så kan studentane få ta tilbake lesesalane frå og med torsdag, så lenge dei følgjer smittevernråda, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) til VG.

20 kommunar opnar

Lesesalane og campusane i Oslo-regionen vart stengde 23. januar for å hindre spreiinga av den britiske virusmutasjonen. Stenginga av lesesalar og campusar varte opphavleg fram til torsdag.

Sjølv om biblioteka i dei ramma kommunane fekk opne 3. februar, vart lesesalane verande stengt, noko som skapte stor frustrasjon blant studentane. Den siste tida har stadig fleire kravd at lesesalane får komme tilbake.

Dei aktuelle kommunane er Oslo, Halden, Sarpsborg, Asker, Bærum, Fredrikstad, Hvaler, Indre Østfold, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Moss, Nittedal, Nordre Follo, Rakkestad, Rælingen, Råde, Skiptvet, Våler og Ås.

Fredrikstad og Hvaler har derimot bede om at ringtiltaka blir forlengde til fredag for å kunne ha nok tid til å vurdere eigne tiltak. Lesesalar og campusar der kan dermed tidlegast opne fredag.

UiO ventar på fysisk undervisning

Universitetet i Oslo opnar lesesalar, bibliotek og bygningar for studentar frå torsdag, opplyser dei i ei pressemelding. Det blir kravd kort og kode for å komme inn i bygningane. Lesesalsplassar skal bookast på førehand og reservasjonssystemet opnar slik at lesesalsplassar kan reserverast frå onsdag.

Rektor Svein Stølen er glad på vegner av studentane og seier opninga betyr mykje for studiekvardagen til studentane.

– Når vi no opnar bygningane igjen, må vi vere ansvarlege og følgje smittevernreglar godt. Vi må gjere det vi kan for å hindre at vi får utbrot ved universitetet, seier Stølen.

Universitetet ventar på lokale tiltak frå Oslo før det blir avgjort om det blir meir fysisk undervisning.

