Konsulentrekninga til staten i 2020: 12 milliardar

Det er Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum som har fått ut tala, som er lagt fram av finansminister Jan Tore Sanner (H) som svar på eit skriftleg spørsmål i Stortinget.

I svaret kjem det fram at statlege verksemder brukte 11,9 milliardar kroner på konsulenttenester i 2020.

Sanner forsvarer pengebruken:

«Generelt kan bruk av konsulentar bidra til innovasjon og effektiv ressursbruk i staten, og til å hindre budsjettoverskridingar på store investeringar», skriv finansministeren.

Samtidig varslar han at nye retningslinjer for kjøp av konsulenttenester i staten no er på veg.

Ufullstendige tal

Berre i såkalla bruttobudsjetterte verksemder har utgiftsposten vakse med over 8,2 prosent frå 2019. Her er det snakk om ein pengebruk på 11 milliardar kroner i 2020.

For såkalla nettobudsjetterte verksemder, det vil seie universitet, høgskular, forskingsinstitutt og ein del andre verksemder, går tala berre fram til november. Desse brukte 851 millionar kroner på konsulentar i dei elleve første månadene av året. Tala for nettobudsjetterte verksemder har tidlegare ikkje vore kjent.

Statlege selskap og føretak, til dømes helseføretaka, er derimot heilt utelatne. Den reelle pengebruken er dermed mykje høgare, slår Vedum fast.

– Konsulentbruken i staten er enorm, og han er òg mykje større i statlege verksemd enn det som kjem fram her.

Varslar kamp

Målet til Vedum er å strupe konsulentbransjen viss han får regjeringsmakt etter valet.

Han går spesielt hardt ut mot PR-bransjen og viser til at staten i 2020 brukte 637,8 millionar kroner berre på posten som blir kalla organisasjonsutvikling og kommunikasjonsrådgiving.

Ifølgje Sp-leiaren bidreg konsulentbransjen òg til «enorm sentralisering».

– Det fører til oppbygging av ein kjempestor konsulentbransje med høge timelønningar og store kostnader, og alt er samla på nokre få adresser i Oslo, seier Vedum.

– Vi må få den statlege konsulentbruken ned.

