innenriks

Styret i Redaktørforeningen var bedne om å vurdere Rustads medlemskap i foreininga etter at fleire meinte han handla i strid med formålet i foreininga etter ein kommentar om opptøyane i Washington.

Kommentaren vart av fleire tolka som at han legitimerte angrep på journalistar.

I ei pressemelding tysdag kveld opplyser styret at dei ikkje har funne grunnlag for nokon formelle sanksjonar mot Rustad, men at dei tek sterkt avstand frå fleire karakteristikkar og skildringar han har komme med.

(©NPK)