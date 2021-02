Frp meiner regjeringa bryt bompengeforliket

innenriks

Ein ny avtale ligg no an til å sikre Oslo og tidlegare Akershus 5,2 milliardar kroner over ni år, melder NRK. Pengane vil først og fremst gå til kollektivtrafikk.

Forhandlingane har gått føre seg på administrativt nivå, og avtalen er ikkje offentleg. Den må framleis godkjennast politisk, ifølgje NRK. Avtalen blir inngått mellom staten og Viken fylkeskommune og kommunane Oslo, Bærum, Lillestrøm og Nordre Follo.

Men avtalen legg ikkje opp til kutt i bompengane.

– Dette provoserer meg skikkeleg. Det er eit brot på føresetnadene i forliket, seier Framstegspartiets transportpolitiske talsmann Bård Hoksrud.

– Heile formålet med bompengeforliket var at ein skulle bruke pengane til å redusere bompengebelastninga for vanlege bilistar, seier Hoksrud.

