Frp klare med krav til krisepakke

innenriks

Frp stiller no ei rekkje nye krav til krisepakken som vart lagt fram av regjeringa i månadsskiftet.

Samtidig utfordrar partiet avgjerda til regjeringa om å tvinge varehus og kjøpesenter i fleire regionar til å halde stengt.

– Dette er dramatisk, spesielt for dei som har ferskvare. Dei må dumpe varelager for mange millionar kroner. Vi meiner det burde vore mogleg å gå i dialog med dei store kjøpesentereigarane og -drivarane for å sjå på om ein kan gjere endå meir for å avgrense smitte, seier Frps Hans Andreas Limi.

Ifølgje han er situasjonen no kritisk for mange innanfor varehandelen.

– Vi skal vere varsame med å overprøve dei tiltaka som regjeringa set i verk basert på faglege råd. Men samtidig ser vi at konsekvensane er veldig store.

Reiseliv

Framstegspartiet fremjar òg fleire krav om styrkt økonomisk hjelp til reiselivet. Eit hovudkrav er at det må opprettast ei mellombels statleg garantiordning for norske pakkereisearrangørar.

– Det er det viktig å finne ei løysing på, for det er ein føresetnad for at dei kan byrje å selje reiser igjen. Og det vil vi jo svært gjerne, for ein må jo sjå for seg ei tid etter pandemien òg, seier Limi.

Frp vil òg løyve 200 millionar kroner til ei tilskotsordning for refusjon av pakkereiser.

I tillegg ber partiet om ei tilskotsordning på 40 millionar kroner til reiselivet på Svalbard.

Krav om justeringar

Frå før er det kjent at Frp vil bruke krisepakken til å halvere ferjeprisane i Noreg. Det vil koste anslagsvis 1,5 milliardar kroner.

Partiet ber òg om ei rekkje justeringar og utvidingar i dei eksisterande kompensasjonsordningane.

Støtteordninga for store publikumsarrangement bør òg utvidast slik at til dømes messer og næringslivskonferansar kan inkluderast.

Frp meiner vidare at regjeringa så snart som mogleg bør utbetale heile løyvinga på 1 milliard kroner som er lova kommunane for å hjelpe bedrifter som ikkje blir dekte av andre kompensasjonsordningar.

Forhandlingane om krisepakken vil no halde fram i finanskomiteen til fredag.

