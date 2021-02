Frp ber PST følgje opp universitet og høgskular tettare for å hindre spionasje

innenriks

Utdanningskomiteen på Stortinget kjem tysdag med innstillinga si til stortingsmeldinga til regjeringa om studentmobilitet.

Der tek regjeringa til orde for auka studentutveksling over landegrensene – òg med land som Noreg ikkje har eit tryggingspolitisk samarbeid med, som Russland og Kina.

Då tryggingstenestene førre veke la fram dei opne trusselvurderingane sine vart desse to landa omtalte som dei to statane som utgjer den største etterretningsmessige trusselen mot Noreg framover.

Både Politiets tryggingsteneste (PST) og Nasjonalt tryggingsorgan (NSM) åtvarar om at akademiske miljø er sårbare for framande etterretningstenester.

NSM peikar på at norske forskings- og høgkompetansemiljø innan fleire fagfelt er av stor interesse for framand etterretning, og tilrår fleire risikoreduserande tiltak.

Krev fleire møte

Utdanningspolitisk talsperson i Framstegspartiet, Roy Steffensen, er bekymra og meiner PST må følgje opp utdanningssektoren endå tettare i dag dersom målet til regjeringa om auka samarbeid med land som Kina og Russland skal følgjast opp.

I ein merknad i innstillinga ber partiet regjeringa «gå i dialog med PST og norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner for å få på plass faste og formaliserte møtepunkter mellom partene.»

Steffensen seier at sjølv om PST allereie i dag har møte med sektoren, bør møta og hyppigheita av dei bli meir formaliserte.

Han peikar på at det ikkje berre er innan høgteknologi og militær teknologi spionasje og påverknad er ein tryggingstrussel.

– Også innan samfunnsfaga og humaniora kan framande makter spele ei viktig rolle gjennom ulike grader og former for påverknadsarbeid. Det er derfor viktig at større delar av akademia blir klar over desse problema, seier Steffensen til NTB.

– Blåøygde og naive

Ifølgje Steffensen vil Frp òg seie nei til målet til regjeringa om å auke talet på utvekslingsstudentar kraftig inn til landet.

– Vi er spesielt skeptiske til fleire studentar frå land vi ikkje har eit tryggingspolitisk samarbeid med, seier han.

Han peikar på at PST i eit intervju med DN før jul har omtalt delar av sektoren som «fullstendig blåøyde og veldig, veldig naive», og kritiserer regjeringa for ikkje å ha kasta lys over dei tryggingsmessige utfordringane godt nok i stortingsmeldinga.

Saka vart først omtalt i VG.

Asheim åtvarar mot stigmatisering

Forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) skriv i ein kommentar til NTB at «universitetene og høyskolene er av natur bygget på åpenhet og fri tilgang på forskning og informasjon, det er på mange måter et gode».

– Og så må vi sørgje for at vi har gode system på plass for å verne oss mot truslar, skriv Asheim.

Han seier det mellom anna er etablert eit rundebord for å diskutere utfordringar rundt samarbeid med Kina, og at departementet saman med NSM har planlagt jamlege fysiske møte for å formidle trussel- og risikoinformasjon til toppleiarar i sektoren.

Nye nasjonale retningslinjer for forsvarleg akademisk samarbeid og ein rettleiar for ulovleg kunnskapsoverføring knytt til eksportkontroll, er andre grep for å redusere risikoen, seier han.

– Samtidig som vi skal ta risiko på alvor og minimere denne, er det viktig ikkje å stigmatisere heile studentgrupper. Det er ikkje ønskjeleg å stengje ute alle studentar frå bestemte land, understrekar Asheim.

NTB har ikkje lykkast i å få ein kommentar frå PST til denne saka.

(©NPK)