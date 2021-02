Forbrukarrådet klagar Tiktok inn til EU-kommisjonen

innenriks

I ein ny rapport frå den europeiske forbrukarorganisasjonen (BEUC) blir det avdekt at Tiktok gjer det mogleg å målrette reklame for mellom anna usunn mat og drikke og skjønnheitsprodukt mot barn, og at mykje av reklamen blir skjult i form av konkurransar og effektar.

– Tiktok er fullt klar over at dei har brukarar både over og under 13 år, og har eit spesielt ansvar for at dei yngste brukarane blir varetekne og skjerma for denne typen innhald, seier forbrukardirektør Inger Lise Blyverket i Forbrukarrådet i ei pressemelding.

På bakgrunn av funna i rapporten klagar no 17 forbrukarorganisasjonar frå 15 land inn Tiktok til det europeiske nettverket av forbrukartilsyn (CPC-nettverket) og til EU-kommisjonen for brot på fleire forbrukarlover.

Forbrukarrådet ber òg Forbrukartilsynet og Medietilsynet sjå på praksisen til selskapet.

(©NPK)