Fleire bedrifter melde for å ha lurt til seg koronastøtte

– Fleirtalet av sakene gjaldt bedrifter som registrerte permitterte tilsette som dei ikkje eingong hadde, seier førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim til P4.

På denne måten har bedrifter fått opp mot 40.000 kroner i månaden per registrert permittert tilsett. Sjølv om bedrifta i utgangspunktet altså ikkje hadde tilsette.

Dei store støtteordningane til bedriftene vart truleg ei stor freisting for mange kriminelle, og politiet trur denne typen svindel vil halde fram i lang tid.

– Spørsmålet er kor lenge desse støtteordningane varer, og dei kan tenkjast å halde fram ei god stund etter at samfunnet er vaksinert, for dei skal jo kompensere for kostnader ein har hatt tilbake i tid, seier Nordeng.

