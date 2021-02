Fagforbundet krev meir til offentleg sektor etter lønsfasiten i fjor

innenriks

Leiaren i fagforbundet seier ho vil ta med seg dei ferske lønstala frå Det tekniske berekningsutvalet (TBU) når LOs representantskap tysdag møtest for å vedta krava i årets lønsoppgjer.

TBU-tala viser at både industrien, varehandelen og finansnæringa enda med langt høgare lønsvekst enn offentleg sektor i fjor.

– Det må bety at statleg sektor må få ein større del av ramma i år, seier ho til NTB.

Fagforbundet er LOs største forbund med nær 400.000 medlemmer, brorparten av dei i offentleg sektor.

Industrien rykte frå

TBU-tala, som vart lagt fram måndag, viser at både industrien, varehandelen og finansnæringa enda med eit resultat godt over ramma i frontfaget på 1,7 prosent.

Varehandelen og finansnæringa enda med ein lønnsvekst på over 3 prosent, medan tilsette i industrien fekk ein lønnsvekst på over 2 prosent.

Offentleg sektor låg derimot rundt frontfagsramma med 1,8 prosent i staten og 1,7 prosent i Spekter-området. Tala for kommunesektoren er så langt ikkje klare.

Forsvaret frontfaget

Leiar i Sjukepleiarforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, uttalte måndag at det viser at frontfagsmodellen ikkje fungerer, og at ramma til frontfaget på 1,7 prosents lønsauke nærast vart brukt som «eit diktat» i offentleg sektor, medan industrien sjølv ikkje følgde ramma.

Mette Nord er ikkje samd i at frontfaget har spelt fallitt.

– Modellen fungerer fordi frontfaget gir rom for å jamne ut dei som blir hengjande etter. Det betyr at når det har vore teke ut større tillegg enn det som har vore forventa i privat sektor, så skal det givast uttrykk i offentleg sektor seinare. Då skal vi ha ein høgare del av ramma neste runde, seier ho.

Ho åtvarar samtidig om at det vil skade legitimiteten til frontfaget dersom dette ikkje skjer.

– Norsk økonomi og arbeidslivet elles er tent med at den modellen fungerer. Men det føreset at dersom det oppstår skeivskapar, så går det an å jamne ut dei neste runde, seier Nord.

Vanskeleg spagat

TBU-framlegginga og LOs representantskap sparkar i gang årets lønsoppgjer, som startar for alvor med kravoverrekking 15. mars. Årets oppgjer er eit mellomoppgjer, som inneber at det berre skal forhandlast om løn.

Representantskapet står overfor vanskelege avvegingar når årets krav skal vedtakast. Med 200.000 arbeidslause og delar av norsk økonomi i full krise, kan det tale for eit stramt lønnsoppgjer. Samtidig går andre delar av næringslivet svært godt.

Utfordringa blir derfor kor høgt ein skal leggje seg på dei sentralt forhandla tillegga. Blir dei for høge, kan det bli tungt for bedrifter som slit. Men blir tillegga for låge, kan det bety at eigarane i bedrifter som går godt, sit igjen med det arbeidstakarorganisasjonane meiner er ein for stor del av verdiskapinga.

Eit sentralt spørsmål for LO er om dei skal krevje lønnstillegg på nivå med forventa prisvekst for å sikre kjøpekrafta, krevje styrkt kjøpekraft eller motsett – godta ein reallønsnedgang for første gong sidan 2016, slik regjeringa anslo i prognosane sine då dei la fram forslag til statsbudsjett i fjor haust.

Jørn Eggum, leiar i LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet, uttalte til Klassekampen førre veke at ein reallønsnedgang er uaktuelt, og sa at målet truleg er å sikre kjøpekraft.

TBU jekka måndag ned prognosane for prisveksten i år frå anslaget til regjeringa på 3,5 prosent til 2,6 prosent. Det kan gjere det enklare å møte kravet frå arbeidstakarorganisasjonane om å sikre kjøpekrafta i årets oppgjer.

