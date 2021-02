113 nye smitta registrert i Oslo

innenriks

Same dag førre veke vart det registrert 87 smittetilfelle.

Smittetalet det siste døgnet er 43 høgare enn gjennomsnittet dei førre sju dagane, som var på 70 smitta per dag. Det er òg 49 høgare enn gjennomsnittet dei førre 14 dagane, som var på 64 smitta per dag.

Det høgaste smittetrykket i Oslo er no registrert i bydel Bjerke med 242 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. På andreplass ligg Sagene med 240 smitta. Stovner bydel, som tidlegare var hardast ramma, har no 180 smitta per 100.000, som er under ein tredel av det var på det meste.

Lågast smitte er det i Nordstrand bydel med 59 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. Så følgjer Nordre Aker med 60.

I alt er no 18.388 Oslo-borgarar registrerte smitta sidan mars i fjor. Flest smitta er det i gruppa 20–29 år med 4.501.

