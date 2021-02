Utsett noregsreise for Moria-flyktningane etter smitteutbrot

innenriks

Smitteutbrotet er på eit transittsenter i Hellas. Det skal ikkje vere snakk om covid-19, skriv Vårt Land.

– Smitten gjeld ikkje nødvendigvis dei femti flyktningane, men situasjonen har gjort at alle andre ting har stoppa opp noko, mellom anna utreisa deira, seier assisterande kommunikasjonsdirektør Håkon Fenstad i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Tidlegare har ein rekna med at dei ville komme til Noreg i januar eller februar.

Regjeringa vedtok i september å hente 50 asylsøkjarar frå Hellas, såkalla relokalisering. Avgjerda frå regjeringa vart gjord kjend kort tid etter at Moria-leiren brann. Alle 50 skal få behandla asylsøknadene sine i Noreg.

Regjeringa har stilt krav om at dei som får komme skal vere sårbare syriske familiar med barn, som mest sannsynleg kvalifiserer for opphaldsløyve. Politiets utlendingseining (PU) har tidlegare opplyst til NRK at det er snakk om i alt ti familiar.

(©NPK)