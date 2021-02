To mistenkte for tjuveri frå evakuert bustad i Gjerdrum

innenriks

Politiet starta etterforsking i slutten av januar etter at ein PC frå eit evakuert hus i Nystulia i Gjerdrum vart funne utanfor evakueringssona. No er to ungdommar mistenkte i saka, får Romerikes Blad opplyst.

– Saka er ferdig etterforska og send til påtalevedtak. To personar er mistenkte for grovt tjuveri, og bakgrunnen er vitneavhøyr og observasjonar, seier politioverbetjent Øyvind Kværner, leiar av etterforskingsseksjonen i Ullensaker lensmannsdistrikt, til avisa.

Han ønskjer ikkje å seie noko om dei mistenkte har erkjent å stå bak tjuveriet. Ungdommane har ikkje fått utnemnt advokatar.

Nokre dagar før politiet fann tjuvegodset, fekk dei tips frå vektarar om at det var observert bruk av lommelykt inne i ein bustad innanfor det avsperra området.

