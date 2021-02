Startar med arkeologiske undersøkingar i Stavanger domkyrkje

innenriks

Det er Norsk institutt for kulturminneforsking og Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger som måndag startar undersøkingane.

Håpet er å få svar på kva som fanst på staden før domkyrkja vart bygd og finne ut kvifor byen vart etablert akkurat der den er i dag.

Under det gamle golvet i domkyrkja er det ein krypkjellar. Der finst det mellom anna trevirke, tekstilar og graver frå mellomalderen. Det er denne kjellaren arkeologane no skal undersøkje.

– Viss vi finn spor etter den tidlege kyrkja som skal ha vore her, kan vi lære mykje om Stavanger by, kristningsprosessen av Noreg og om oppkomsten av byar i tidleg mellomalder. Dette er tema som interesserer langt utanfor landegrensene, seier arkeolog og prosjektleiar Halldis Hobæk frå Norsk institutt for kulturminneforsking i ei pressemelding.

