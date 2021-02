Ny behandlingsmetode for leverkreft er godkjend i Noreg

innenriks

På møtet på måndag i Avgjerdsforum for nye metodar vart legemiddelet atezolizumab i kombinasjon med legemiddelet bevacizumab godkjent for behandling av pasientar med den vanlegaste forma for leverkreft.

I 2019 var det 342 menneske som fekk leverkreft i Noreg. Berre rett i overkant av 20 prosent av dei som får diagnosen primær leverkreft i Noreg, lever fem år etter å ha fått diagnosen.

Atezolizumab blir selt under namnet Tecentriq av selskapet Roche. Medisinsk direktør Karsten Bruins Slot i Roche Noreg er glad for godkjenninga.

– Tecentriq i kombinasjon med bevacizumab er den første behandlinga som er godkjend på over eit tiår for personar med tidlegare ubehandla avansert eller inoperabel leverkreft, og som har forbetra totaloverleving for denne pasientgruppa, seier han.

(©NPK)