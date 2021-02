Mogleg oljestreik kan stengje ned Johan Sverdrup-feltet

innenriks

Streiken vil først ramme terminalen ved Equinors raffineri på Mongstad, der Safe har varsla at tolv medlemmer vil bli tekne ut.

Dei tolv arbeider med mellom anna skipslasting, -anløp og -avgang, og viss desse går ut i streik, kan det føre til redusert råoljelager- og hamnekapasitet ved terminalen.

Det kan få konsekvensar for produksjonen for fleire av Equinors felt på norsk sokkel, mellom anna Johan Sverdrup og Troll, som det kan bli nødvendig å stengje, ifølgje Equinor.

Bakgrunnen for meklinga er ifølgje Safe at det ikkje har lykkast å komme til semje med Equinor ASA i dei lokale forhandlingane for lønnsoppgjeret 2020.

