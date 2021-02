Milliondryss over avlyste festivalar

innenriks

Tons of Rock får mest med 36,1 millionar kroner, følgd av Palmesus med 27,1 millionar kroner og Live Nation Norway, som har fått 24,7 millionar som arrangør.

Det kom inn meir enn 1.500 søknader om kompensasjon for perioden mai-august, og meir enn 1.200 søkjarar fekk vedtaka sine tidleg hausten 2020.

Alle dei rundt 230 som søkte om meir enn éin million kroner, vart bedne om å sende inn ytterlegare dokumentasjon, og blant dei var mange av dei største festivalane i Noreg. Det er midlar til dei desse søkjarane som no blir betalt ut.

Førre veke vart det klart at All Things Live får 36,4 millionar kroner, to millionar mindre enn dei søkte om, for rundt 20 konsertar som måtte avlysast i 2020.

Nokre få søkjarar må framleis vente. Stavernfestivalen leverte inn den siste dokumentasjonen sin før helga og vil etter planen få eit vedtak tysdag. I tillegg kjem ei handfull mindre søkjarar som fekk førehandsutbetalt ein del av søknadssummen før jul.

– Kultursektoren har eit stort behov for desse midlane, og eg er glad for at vi no nærmar oss slutten av saksbehandlinga, seier direktør Kristin Danielsen i Kulturrådet.

