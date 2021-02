Helsebyråden i Oslo: Test deg før du reiser på vinterferie

innenriks

Helsebyråd Robert Steen (Ap) oppmodar Oslo-folk til å ta med seg smittevernreglane når dei reiser på vinterferie – og teste seg før ein reiser.

For å sørgje for at ferien blir trygg ikkje berre for den enkelte, men også for dei andre på stadene vi reiser til, blir folk oppmoda til å ta ein test før avreise, skriv Oslo kommune i ei pressemelding måndag.

– Oslo har god testkapasitet. Bestill gjerne time i god tid før du reiser, seier Steen.

Men tal Aftenposten har henta inn viser at kommunen ikkje har god nok kapasitet til å teste alle som vil reise ut av byen.

35.000 i veka

Ifølgje Virke Reiselivs undersøking om ferieplanane til nordmenn, svarar 64 prosent at dei vil feriere ein annan stad enn heime. Det betyr at rundt 80.000 Oslo-folk reiser bort i vinterferien.

Til avisa seier helsebyråden at dersom det er fullt køyr, kan dei teste 35.000 kvar veke, og innrømmer at det vil bli ei utfordring dersom alle som skal reise, kjem for å teste seg.

– Per i dag har vi god kapasitet. Men viss alle plutseleg skulle dukke opp, blir det ei kapasitetsutfordring, seier byråden.

Framleis høgt smittetrykk

I pressemeldinga opplyser kommunen at smittetrykket i hovudstaden framleis er høgt, og at dei veit at tradisjonelle hyttekommunar ikkje har kapasitet til å handtere store utbrot.

– Vi veit at for mange er hytta eit kjærkomme avbrekk, og sjølvsagt skal ein reise til henne, men denne vinteren er det ikkje berre fjellvitreglane ein må hugse på. Ein må òg hugse smittevernreglane, seier helsebyråd Robert Steen.

Vinterferien i Oslo startar måndag 22. februar.