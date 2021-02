Helsebyråden i Oslo: Test deg før du dreg på vinterferie

innenriks

For å sørgje for at ferien blir trygg ikkje berre for den enkelte, men også for dei andre på stadene vi reiser til, så oppmodar helsebyråd Robert Steen Oslo-folk til å ta ein test før avreise.

Oslo kommune opplyser at smittetrykket i hovudstaden framleis er høgt og at dei veit at tradisjonelle hyttekommunar ikkje har kapasiteten til å handtere store utbrot.

– Vi veit at for mange er hytta eit kjærkomme avbrekk, og sjølvsagt skal ein dra på den, men denne vinteren er det ikkje berre fjellvitreglane ein må hugse på. Ein må òg hugse smittevernreglane, seier Steen.