Arbeidsministeren bekymra for arbeidsløysa blant unge

innenriks

Den registrerte arbeidsløysa blant aldersgruppa 20 til 24 år var i februar 6,7 prosent, medan delen heilt ledige for alle aldersgrupper samla var 4,5 prosent.

Arbeidsminister Isaksen fryktar at arbeidsløysa blant dei unge skal bite seg fast, og at utanforskapet skal auke, skriv Aftenposten.

– Dei eg er aller mest bekymra for, er dei unge som akkurat har fått ein fot innanfor arbeidslivet, siger Isaksen.

Mange av dei som er ledige no, har kortare utdanning. Ein tredel har grunnskule som høgaste utdanning og kjem frå yrke med låg lønn, skriv avisa.

Bit arbeidsløysa seg fast, vil dei økonomiske forskjellane auke ytterlegare.

Regjeringa har under pandemien mellombels opna for at ein kan kombinere dagpengar med studiar, noko Isaksen no vil endre permanent.

(©NPK)