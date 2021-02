Fagforbundet: Utjamning er førsteprioritet i lønnsoppgjeret i år

innenriks

Tysdag møtest LOs høgaste organ – representantskapet – for å vedta krava i årets oppgjer.

Fagforbundet er LOs største forbund med nær 400.000 medlemmer. Forbundet er klar på at i år må særleg dei låglønte løftast.

– Bekymringa vår inn i dette oppgjeret er at det er veldig ujamt no mellom dei som har jobb og dei som ikkje har jobb, og at det er mange i låglønnsyrka som har det veldig vanskeleg for tida, seier leiar Mette Nord til NTB.

– Vi må sikre at dei med dei lågaste inntektene får eit lønnsløft, for viss dei blir hengande etter, så blir det ein vedvarande forskjell i økonomien, og det vil vere skadeleg både for den enkelte og samfunnet, seier Nord.

I spagat

Ho meiner pandemien òg har vist tydeleg kor avhengig samfunnet er av mange yrke som normalt ikkje får så mykje merksemd, som til dømes reinhald, helsepersonell, transport, varehandelen og tilsette i Nav.

– Mange av desse ligg òg i nedre sjikt av lønnsskalaen, påpeikar ho.

Representantskapet står uansett overfor vanskelege avvegingar når krava i år skal vedtakast.

200.000 arbeidslause og delar av norsk økonomi i full krise kan tale for eit stramt lønnsoppgjer. Samtidig går andre delar av næringslivet svært godt.

Utfordringa blir derfor kor høgt ein skal leggje seg på dei sentralt forhandla tillegga. Blir dei for høge, kan det bli tungt for bedrifter som slit. Men blir tillegga for låge, kan det bety at eigarane i bedrifter som går godt, sit igjen med det arbeidstakarorganisasjonane meiner er ein for stor del av verdiskapinga.

– Det er ein krevjande situasjon, og det er ei forventning der ute om at næringar som går bra, skal finne ein god balanse mellom arbeid og kapital, seier Nord.

Vil sikre kjøpekrafta

Måndag kjem Det tekniske berekningsutvalets (TBU) rapport med oppdaterte prognosar for norsk økonomi. Desse blir ein viktig premiss for det kommande lønnsoppgjeret, som startar med kravoverlevering frå arbeidstakarorganisasjonane 15. mars.

Eit sentralt spørsmål for LO er om dei skal krevje lønnstillegg på nivå med forventa prisvekst for å sikre kjøpekrafta, krevje styrkt kjøpekraft eller motsett – godta ein reallønnsnedgang for første gong sidan 2016.

Då regjeringa la fram forslaget sitt til statsbudsjett for 2021 i fjor haust, anslo dei ein reallønnsnedgang på 1,3 prosent i år.

Jørn Eggum, leiar i LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet, uttalte til Klassekampen tidlegare i veka at ein reallønnsnedgang er uaktuelt.

– Eg trur nok målet er å sikre kjøpekraft. Det kan bli eit ganske ambisiøst mål, om anslaget til regjeringa for prisvekst slår til, uttalte Eggum.

Det er ulike anslag for korleis prisveksten vil vere i 2021. Statistisk sentralbyrås prognose er 2,5 prosents prisvekst, medan regjeringa i nasjonalbudsjettet anslår heile 3,5 prosent.

– Alle oppgjer er krevjande, og no er vi i ein spesiell situasjon, så ambisjonen vår er å halde oppe kjøpekrafta, seier òg Mette Nord.

(©NPK)