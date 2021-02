Universitet og høgskular reiste for 1 milliard mindre i fjor

innenriks

– Vi kjem aldri til å reise som i 2019 meir, seier rektor Klaus Mohn ved Universitetet i Stavanger til fagbladet Khrono.

Totalt har høgskulane og universiteta i landet kutta reiseutgiftene med 1 milliard kroner under pandemien. Det viser rekneskapane til dei ulike lærestadene. Totalt for heile sektoren var budsjettet for reiser og liknande 1.599 millionar kroner i 2020, men resultatet enda på berre 574 millionar kroner.

– Pandemien har gjort terskelen for å berre ta ein tur til Oslo langt høgare. Mange har lært at eit digitalt møte er effektivt og godt nok, seier Mohn.

Etter reiseutgifter på 59 millionar i 2019, budsjetterte han med 65 millionar for 2020. Rekneskapen enda på 20 millionar då året var omme.

Også ved NTNU i Trondheim er dei i ferd med å evaluere kva koronaåret har hatt å seie for drifta. Der har reiseutgiftene vore 66 prosent lågare enn i 2019. Avdelingsdirektør for økonomi Ingrid Volden seier digitale møte har gitt viktig lærdom, men at det ikkje alltid kan erstatte fysiske møte, særleg for fagleg tilsette.

– Kanskje det er lettare å setje eit måltal for dei administrativt tilsette. Det blir òg eit politisk spørsmål. Uansett trur eg mange vil sjå verdien i at møte heller kan gjerast digitalt og vil setje pris på ei utvikling med færre timar på ein eller annan flyplass, seier ho.

