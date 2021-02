Taxisjåfør dømd for valdtektsforsøk

innenriks

Fleirtalet i Gulating lagmannsrett finn det bevist utover alle rimelege tvil at tiltalte prøvde å forgripe seg på ein passasjer i oktober 2019, skriv Stavanger Aftenblad.

Den tiltalte erkjende i retten at han plukka opp kvinna den aktuelle natta, men nekta for at han nokon gong rørte henne. Den no 36 år gamle mannen vart dømd tre år og seks månaders fengsel då saka var oppe i tingretten i fjor. Han har nekta straffskuld, både i tingretten og i lagmannsretten.

I tillegg til valdtektsforsøk blir 36-åringen dømd for å ha utvist seksuelt krenkjande åtferd overfor ein annan passasjer. I dei to åra mannen jobba som taxisjåfør vart han meld av tre ulike kvinner, men den tredje saka er forelda. Retten trudde ikkje på forklaringa til tiltalte om at han aldri tok på kvinnene.

I tillegg til fire år bak lås og slå er mannen frådømd retten til å køyre bil i fire år. Han får heller aldri køyre drosje igjen. Han vart vidare dømd til å betale 130.000 kroner i oppreisningserstatning til kvinna han freista å forgripe seg på.

