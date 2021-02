Sterkt resultat i fjerde kvartal for Schibsted

innenriks

Mediekonsernet Schibsted, som eig mellom anna VG, Aftenposten og ei rekkje lokalaviser, la fredag morgon fram resultatet for fjerde kvartal 2020. Driftsresultatet enda på 665 millionar kroner, ein auke på 45 prosent samanlikna med same periode året før.

– Schibsted avslutta 2020 med eit sterkt fjerdekvartal, seier konsernsjef Kristin Skogen Lund i Schibsted i ei børsmelding.

Selskapet hadde ein omsetningsvekst på 9 prosent for perioden oktober til og med desember i 2020 samanlikna med tilsvarande periode for to år sidan, skriv Kampanje.

– Det auka driftsresultatet var drive av alle forretningsområde, der særleg nyheitsmedium hadde eit sterkt kvartal. Inntektsveksten på 5 prosent var driven av framleis sterk vekst innanfor digitale abonnement og ein auke i digital reklame og nokre eingongseffektar i Sverige, seier ho.

Schibsted-konsernet meir enn dobla overskotet før skatt til over 300 millionar kroner.

Men viss ein ser heile året under eitt, er nær kvar tiande krone i abonnementsavisene borte, skriv Medier24. Omsetninga var i 2020 på nesten 3,2 milliardar kroner, ein inntektssvikt på 318 millionar kroner frå året før.

Den svake utviklinga kjem i all hovudsak av ein svikt i inntekter frå annonsar i papiraviser og magasin på 12 prosent, som Schibsted forklarer med eit annleis år med korona. Dei digitale annonseinntektene auka med 21 prosent.

(©NPK)