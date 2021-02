Smitteutbrot med britisk koronavariant i Lillestrøm

innenriks

Tre smittetilfelle er så langt stadfesta å vere av den britiske varianten, opplyser kommuneoverlege Bettina Fossberg til Romerikes Blad.

Til saman er det 14 positive prøver i utbrotet, og nesten 300 er i karantene. Ni elevar ved dei tre skulane er smitta. Resten er nærkontaktar av elevane.

Karantenetida for dei fleste opphøyrer eigentleg kommande måndag. Kommunen vil teste dei som sit i karantene på nytt etter at det vart kjent at smitteutbrotet er med den britiske mutasjonen. Det blir oppretta ein mellombels teststasjon for å få testa desse.

