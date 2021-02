Siv Jensen reagerer kraftig på utelating av migrasjon i ny perspektivmelding

innenriks

Då den førre perspektivmeldinga til regjeringa vart lagt fram i 2017, var det Jensen sjølv som var finansminister. Meldinga inneheldt då eit eige kapittel om utfordringar knytt til migrasjon.

Men noko slikt kapittel finst ikkje i den nye perspektivmeldinga som vart lagt fram av finansminister Jan Tore Sanner (H) fredag. I staden er omtala av migrasjon avgrensa til nokre kortare delkapittel.

– Eg synest det er oppsiktsvekkande at regjeringa vel å feie det under teppet. Det fortel meg at Høgre har gjort eit ordentleg knefall for KrF og Venstre, for dei liker ikkje å omtale slike ting i det heile, seier Jensen til NTB.

I ei perspektivmelding må faktum påpeikast, og faktum er at nokre innvandrargrupper i lita grad deltek i yrkeslivet, heldt Frp-leiaren fast på.

– Vi veit at personar frå ikkje-vestlege land har ei yrkesdeltaking på godt under 50 prosent, medan personar frå europeiske land har ei sysselsetjingsgrad på over 70 prosent, seier Jensen.

– No er det nærast ikkje noko fokus på dette i det heile.

Perspektivmeldinga kjem kvart fjerde år og omhandlar viktige utfordringar dei kommande tiåra.

