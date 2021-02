Samherji-sak mot DNB blir lagd bort

innenriks

Banken skriv at dei har fått beskjed om at etterforskinga «ikke har frembrakt informasjon som foranlediger straffeforfølgning av enkeltpersoner», og at saka mot DNB er lagd bort, melder E24.

– Vi har hatt eit godt samarbeid med Økokrim, og har delt all relevant informasjon vi har hatt. Vi tek til etterretning at dei slår fast at DNB ikkje blir straffeforfølgde, seier kommunikasjonsdirektøren i banken, Thomas Midteide.

Bakteppet for saka er dokumentlekkasjar til Wikileaks om at namibiske embetsmenn skal ha fått betalt mutingar av den islandske fiskegiganten Samherji i samband med fiskekvotar.

Samherji har avvist skuldingane mot selskapet. DNB har hatt eit kundeforhold til Samherji.

