Raymond Johansen vil ut av ringen – varslar ytterlegare lettar i Oslo

– No er stadig fleire eldre vaksinerte, og det er òg innført strenge tiltak på grensa. Samtidig er smittetala på eit lågare nivå, og vi har god kontroll over situasjonen. Derfor er det naturleg å gjere nokre lettar, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) til NTB.

3. februar gjekk barnehagar, barneskular og ungdomsskular i hovudstaden over til gult nivå. Måndag følgjer dei vidaregåande skulane etter, og det blir lettar for fritidsklubbar.

Den «sosiale nedstenginga» som har lege over byen i tre månader, blir dermed plukka frå kvarandre steg for steg.

– Vi er i gang med ein gradvis og kontrollert gjenopning av Oslo, og det vil vi halde fram med så lenge det ikkje skjer vesentlege endringar i smittesituasjonen, seier Johansen.

Han har tidlegare varsla at fritidsaktivitetar for aldersgruppa i vidaregåande skule står først i køen for vidare lettar.

Blir avgrensa av ringen

Tysdag bad byrådsleiaren helseminister Bent Høie (H) om å få tilbake kontrollen over tiltaka i Oslo etter at mutantutbrotet i Nordre Follo er under kontroll.

Fleire av restriksjonane som gjeld i dag, er nemleg fastsette av regjeringa gjennom ring- og bokstavordninga deira. Oslo er sett i ring 1, men den vil byrådsleiaren ut av.

– Den opphavlege ringen rundt Nordre Follo er avvikla. I dag er Oslo i staden i ein ring med Halden og Sarpsborg, og ikkje i kommunane rundt oss. Slik ønskjer vi ikkje å halde fram over tid, og det gav eg beskjed til helseministeren om. Vi kjenner byen vår best og ønskjer å styre tiltaka sjølve i dialog med nasjonale helsestyresmakter, seier Johansen.

– Uoversiktleg

Blant Oslo-tiltaka som regjeringa står bak, er mellom anna skjenkestopp og stenging av kjøpesenter, treningssenter og symjehallar. Rett nok hadde Oslo sine eigne vedtak om dette før regjeringa kom på banen, med unntak av stenginga av kjøpesenter.

– Det er eigentleg ikkje usemje om tiltak dette handlar om. Vi vurderer tiltaksnivået ut frå smittesituasjonen og saman med dei nasjonale helsestyresmaktene. Poenget mitt har vore at Oslo kommune er best eigna til å styre kva tiltak som gjeld her i Oslo, seier byrådsleiaren.

Og legg til:

– Eg er òg redd for at kombinasjonen av statlege og lokale reglar, ringar og bokstavkodar gjer dette veldig uoversiktleg for folk.

Johansen har sagt at Oslo nærmar seg eit brestepunkt når det gjeld tiltak. Han utdjupar dette slik:

– Det slit sjølvsagt på befolkninga. Vi ser det gjennom arbeidsløyse, konkursfrykt i næringslivet og i folks psykiske helse.

