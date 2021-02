innenriks

Justisminister Monica Mæland (H) meiner at endringane er nødvendig for å hindre juks.

– Vi aksepterer ikkje at folk juksar seg inn i landet. Vi etablerer no eit endå strengare regime for dei som ikkje registrerer seg før innreise og for dei som nektar å teste seg på grensa. Dette er eit tydeleg signal om at vi vil slå ned på juks, seier Mæland til avisa.

(©NPK)